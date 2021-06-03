Посол: Україна попросила Німеччину запросити її на переговори з США щодо "Північного потоку-2"

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“Північний потік-2” завдає удар у саме серце України — як з економічної точки зору, так і політики безпеки. У зв’язку з цим ми вимагаємо отримати можливість сидіти за одним столом на американо-німецьких переговорах, що стосуються цього вкрай небезпечного проекту“, — сказав Мельник, додавши, що відповідне прохання було передано владі ФРН в минулий вівторок.

“Буде катастрофою, в тому числі для взаємної довіри, якщо між Берліном і Вашингтоном буде укладена угода за рахунок України”, — заявив український дипломат.

Контекст

У вівторок глава МЗС ФРН Хайко Маас підтвердив, що представники уряду ФРН ведуть з адміністрацією США переговори у Вашингтоні з питання реалізації проекту “Північний потік-2” і врегулювання розбіжностей, пов’язаних з будівництвом газопроводу. Раніше про це повідомила медіа-група Funke з посиланням на джерела в Кабміні.

1/2 “Північний потік 2” — удар у самісіньке серце України: як з точки зору економіки, так и самперед безпеки Саме тому требует участия у переговорах относительно цього Вкрай небезпечний проекту. Ми повінні сідіті за одним столом и мати право голосу "

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Офіційна представниця Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн повідомила, що помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в середу обговорив із зовнішньополітичним радником канцлерки ФРН Яном Хеккером, який очолює німецьку делегацію переговірників, Росію, Україну і енергетичну безпеку країн Європи, при цьому група експертів від урядів двох країн провела консультації по “Північному потоку-2”.

21 травня Міністерство фінансів США повідомило, що Вашингтон прийняв рішення внести в свої санкційні списки 13 судів Росії, які беруть участь в реалізації проекту будівництва трубопроводу. До чорного списку включені суду “Академік Черський”, “Артеміс офшор”, “Бахтемір”, “Балтійський дослідник”, “Фінвал”, “Капітан Беклемішев”, “Мурман”, “Нарвав”, “Сивуч”, “Рятувальник Карєв”, “Умка”, “Владислав Стрижов” і “Юрій Топчєв”.