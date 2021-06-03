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Посол: Украина попросила Германию пригласить ее на переговоры с США по "Северному потоку-2"

Киев • УНН

 • 27021 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по “Северному потоку-2”. Об этом дипломат заявил в опубликованном комментарии газете Die Welt, передает УНН.

Посол: Украина попросила Германию пригласить ее на переговоры с США по "Северному потоку-2"

Детали

“Северный поток-2” наносит удар в самое сердце Украины — как с экономической точки зрения, так и политики безопасности. В этой связи мы требуем получить возможность сидеть за одним столом на американо-германских переговорах, касающихся этого крайне опасного проекта“, — сказал Мельник, добавив, что соответствующая просьба была передана властям ФРГ в минувший вторник.

“Будет катастрофой, в том числе для взаимного доверия, если между Берлином и Вашингтоном будет заключена сделка за счет Украины”, — заявил украинский дипломат.

Контекст

Во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил, что представители правительства ФРГ ведут с администрацией США переговоры в Вашингтоне по вопросу реализации проекта “Северный поток-2” и урегулирования разногласий, связанных со строительством газопровода. Ранее об этом сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на источники в кабмине.

1/2 “Північний потік 2” — удар у самісіньке серце України: як з точки зору економіки, так і насамперед безпеки Саме тому вимагає участі у переговорах щодо цього вкрай небезпечного проекту. Ми повинні сидіти за одним столом і мати право голосу"
Коментар @welt (0,8 млн.чит) pic.twitter.com/7XQFHdummd

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 3, 2021

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду обсудил с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хеккером, который возглавляет немецкую делегацию переговорщиков, Россию, Украину и энергетическую безопасность стран Европы, при этом группа экспертов от правительств двух стран провела консультации по “Северному потоку-2”.

21 мая Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон принял решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода. В черный список включены суда “Академик Черский”, “Артемис офшор”, “Бахтемир”, “Балтийский исследователь”, “Финвал”, “Капитан Беклемишев”, “Мурман”, “Нарвал”, “Сивуч”, “Спасатель Карев”, “Умка”, “Владислав Стрижов” и “Юрий Топчев”.

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