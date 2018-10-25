Посол Британії обговорила з предстоятелем УАПЦ Макарієм перспективи надання Томосу

"Рада зустрітись із предстоятелем УАПЦ Макарієм, щоб обговорити перспективи надання Томосу та питання створення єдиної церкви в Україні в дусі мирного діалогу й залучення всіх сторін", - написала дипломат.



Як повідомляв УНН, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет сьогодні висловив думку про те, що створення єдиної помісної автокефальної Церкви і отримання Томосу про автокефалію має відбутися до кінця поточного року.



Нагадаємо, 11 жовтня Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об’єднання трьох церков.



За його словами, об’єднання трьох церков — УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП в Єдину українську помісну церкву відбуватиметься на добровільних засадах.



Також він заявляв, що утворення в Україні Єдиної української помісної церкви не означатиме, що на території держави не зможе існувати російська церква.



