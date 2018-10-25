Посол Великобритании обсудила с предстоятелем УАПЦ Макарием перспективы предоставления Томоса

"Совет встретиться с предстоятелем УАПЦ Макарием, чтобы обсудить перспективы предоставления Томоса и вопросы создания единой церкви в Украине в духе мирного диалога и вовлечение всех сторон", - написала дипломат.



Как сообщал УНН, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет сегодня высказал мнение о том, что создание единой поместной автокефальной Церкви и получения Томоса об автокефалии должно состояться до конца текущего года.



Напомним, 11 октября Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.



По его словам, объединение трех церквей - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Единую украинскую поместную церковь будет происходить на добровольной основе.



Также он заявлял, что образование в Украине Единой украинской поместной церкви не означает, что на территории государства не сможет существовать русская церковь.



