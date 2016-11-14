Послугами безперервного променевого лікування в Україні можна скористатися виключно у приватних клініках - науковець

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Променева терапія будується на ґрунтовних досягненнях фізики. Таку думку у коментарі УНН висловив кандидат технічних наук, доцент кафедри радіології, виконавчий секретар Асоціації Радіологів України Юрій Коваленко.

Так, на думку Ю.Коваленка, на сьогодні для ефективного лікування вкрай важливо, аби було якісне медобладнання, на якому медичні фізики змогли б постійно удосконалювали свої професійні навички.

“Оцінити досягнення фізики щодо променевого лікування не складно. Наприклад, якщо не буде фізики, то не буде обладнання для лікування, ми не зможемо забезпечити пацієнтів тим же променевим лікуванням. Від кваліфікованості працівників і від якості обладнання залежить точність дози, яка поставляється пацієнту, а відтак — ефективність лікування. Це точно так само, як ліки: коли ви даєте потрібну дозу, то це лікує, у випадку передозування - це вже отрута.

За таким механізмом сьогодні проводиться променеве лікування, в якому дуже важливо вирахувати дозу і з’ясувати, що ми опромінюємо, з яких напрямків. Тобто, дуже важливо, щоб було якісне обладнання і медичні фізики були якісно підготовлені. Повторюсь і наголошу іще раз — без науки просто не буде якісного лікування”, — розповів він.

Також, Ю.Коваленко розповів, що на сьогодні в Україні послугами ефективного безперервного променевого лікування можна скористатися виключно у приватних клініках.

“Сьогодні якісне обладнання і його грамотне використання можуть забезпечити лише приватні компанії. Поясню чому: наприклад, у комп’ютерного томографа відмовила рентгенівська трубка, яка коштує, до прикладу, 2 млн грн. Згідно нашого законодавства, я маю звернутися до влади, замовити гроші, після чого маємо провести тендер, отримати трубку і замінити її. Уявіть собі який це проміжок часу. Весь цей час державна лікарня буде без обладнання. А у приватних клініках такого не допустять, бо вони втрачають кошти, і в них цей проміжок часу буде мінімальний”, — пояснив Ю.Коваленко.

Окрім того, Ю.Коваленко зауважив, що державна підтримка молодих фахівців в Україні не передбачена. А якщо не вкладати кошти у підвищення кваліфікації спеціалістів — можна звести нанівець усі напрацювання.

“Держава має передбачити підтримку молодих фахівців. Бо сьогодні приватні установи, вони більш гнучкі, вони розуміють яке обладнання їм потрібне, розуміють, що їм потрібно навчати персонал і вони вкладають у це кошти. От, наприклад, у вересні ми проводили конференцію, то 75% у нас були люди, які працюють у приватних установах. Тобто у нас не було майже фахівців із державних закладів, вони не мають коштів поїхати у відрядження. І ніхто їх не відпускає. Тобто сьогодні держава не вкладає кошти на підвищення кваліфікації спеціалістів, у них це не передбачено. Не передбачені кошти на закупівлю нового обладнання і навіть його обслуговування”, — додав Ю.Коваленко.

Нагадаємо, медична фізика — підґрунтя для впровадження новітніх технологій у сфері охорони здоров’я.