Услугами непрерывного лучевого лечения в Украине можно воспользоваться исключительно в частных клиниках - ученый

ukru
15 марта, 19:03 • 110377 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152971 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129206 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122346 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108057 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103136 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99381 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128639 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129340 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127546 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 52544 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 74446 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 60041 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 32242 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 44105 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 128639 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 128358 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 264764 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 293993 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230175 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 2683 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106927 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129340 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112911 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130094 просмотра
Актуальное
Услугами непрерывного лучевого лечения в Украине можно воспользоваться исключительно в частных клиниках - ученый

Услугами непрерывного лучевого лечения в Украине можно воспользоваться исключительно в частных клиниках - ученый

Киев • УНН

 • 14601 просмотра

По мнению ученого Юрия Коваленко, на сегодня для эффективного лечения крайне важно, чтобы было качественное оборудование, на котором медицинские физики могли бы постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Лучевая терапия строится на фундаментальных достижениях физики. Такое мнение в комментарии УНН высказал кандидат технических наук, доцент кафедры радиологии, исполнительный секретарь Ассоциации радиологов Украины Юрий Коваленко.

Так, по мнению Ю.Коваленко, на сегодня для эффективного лечения крайне важно, чтобы было качественное оборудование, на котором медицинские физики могли бы постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки.

"Оценить достижения физики относительно лучевого лечения не сложно. Например, если не будет физики, то не будет оборудования для лечения, мы не сможем обеспечить пациентов тем же лучевым лечением. От квалифицированности работников и от качества оборудования зависит точность дозы, поставляемой пациенту, а значит - эффективность лечения. Это точно так же, как лекарства: когда вы даете нужную дозу, то это лечит, в случае передозировки - это уже яд.

По такому механизму сегодня проводится лучевое лечение, в котором очень важно вычислить дозу и выяснить, что мы облучаем, с каких направлений. То есть, очень важно, чтобы было качественное оборудование и медицинские физики были качественно подготовлены. Повторюсь и подчеркну еще раз - без науки просто не будет качественного лечения", - рассказал он.

Также, Ю.Коваленко рассказал, что на сегодня в Украине услугами эффективного непрерывного лучевого лечения можно воспользоваться только в частных клиниках.

"Сегодня качественное оборудование и его грамотное использование могут обеспечить только частные компании. Объясню почему: например, у компьютерного томографа отказала рентгеновская трубка, которая стоит, к примеру, 2 млн грн. Согласно нашему законодательству, я должен обратиться к властям, заказать деньги, после чего должны провести тендер, получить трубку и заменить ее. Представьте себе какой это промежуток времени. Все это время государственная больница будет без оборудования. А в частных клиниках такого не допустят, потому что они теряют средства, и у них этот промежуток времени будет минимальным", - пояснил Ю.Коваленко.

Кроме того, Ю.Коваленко отметил, что государственная поддержка молодых специалистов в Украине не предусмотрена. А если не вкладывать средства в повышение квалификации специалистов - можно свести на нет все наработки.

"Государство должно предусмотреть поддержку молодых специалистов. Потому что сегодня частные учреждения, они более гибкие, они понимают какое оборудование им нужно, понимают, что им нужно обучать персонал и они вкладывают в это средства. Вот, например, в сентябре мы проводили конференцию, 75% у нас были люди, которые работают в частных учреждениях. То есть у нас не было почти специалистов из государственных учреждений, они не имеют средств поехать в командировку. И никто их не отпускает. То есть сегодня государство не вкладывает средства в повышение квалификации специалистов, у них это не предусмотрено. Не предусмотрены средства на закупку нового оборудования и даже его обслуживание", - добавил Ю.Коваленко.

Напомним, медицинская физика - основа для внедрения новейших технологий в сфере здравоохранения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы