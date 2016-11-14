Услугами непрерывного лучевого лечения в Украине можно воспользоваться исключительно в частных клиниках - ученый

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Лучевая терапия строится на фундаментальных достижениях физики. Такое мнение в комментарии УНН высказал кандидат технических наук, доцент кафедры радиологии, исполнительный секретарь Ассоциации радиологов Украины Юрий Коваленко.

Так, по мнению Ю.Коваленко, на сегодня для эффективного лечения крайне важно, чтобы было качественное оборудование, на котором медицинские физики могли бы постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки.

"Оценить достижения физики относительно лучевого лечения не сложно. Например, если не будет физики, то не будет оборудования для лечения, мы не сможем обеспечить пациентов тем же лучевым лечением. От квалифицированности работников и от качества оборудования зависит точность дозы, поставляемой пациенту, а значит - эффективность лечения. Это точно так же, как лекарства: когда вы даете нужную дозу, то это лечит, в случае передозировки - это уже яд.

По такому механизму сегодня проводится лучевое лечение, в котором очень важно вычислить дозу и выяснить, что мы облучаем, с каких направлений. То есть, очень важно, чтобы было качественное оборудование и медицинские физики были качественно подготовлены. Повторюсь и подчеркну еще раз - без науки просто не будет качественного лечения", - рассказал он.

Также, Ю.Коваленко рассказал, что на сегодня в Украине услугами эффективного непрерывного лучевого лечения можно воспользоваться только в частных клиниках.

"Сегодня качественное оборудование и его грамотное использование могут обеспечить только частные компании. Объясню почему: например, у компьютерного томографа отказала рентгеновская трубка, которая стоит, к примеру, 2 млн грн. Согласно нашему законодательству, я должен обратиться к властям, заказать деньги, после чего должны провести тендер, получить трубку и заменить ее. Представьте себе какой это промежуток времени. Все это время государственная больница будет без оборудования. А в частных клиниках такого не допустят, потому что они теряют средства, и у них этот промежуток времени будет минимальным", - пояснил Ю.Коваленко.

Кроме того, Ю.Коваленко отметил, что государственная поддержка молодых специалистов в Украине не предусмотрена. А если не вкладывать средства в повышение квалификации специалистов - можно свести на нет все наработки.

"Государство должно предусмотреть поддержку молодых специалистов. Потому что сегодня частные учреждения, они более гибкие, они понимают какое оборудование им нужно, понимают, что им нужно обучать персонал и они вкладывают в это средства. Вот, например, в сентябре мы проводили конференцию, 75% у нас были люди, которые работают в частных учреждениях. То есть у нас не было почти специалистов из государственных учреждений, они не имеют средств поехать в командировку. И никто их не отпускает. То есть сегодня государство не вкладывает средства в повышение квалификации специалистов, у них это не предусмотрено. Не предусмотрены средства на закупку нового оборудования и даже его обслуживание", - добавил Ю.Коваленко.

Напомним, медицинская физика - основа для внедрения новейших технологий в сфере здравоохранения.