Послуга єВідрядження у "Дії" дозволить оформлювати дозвіл на робочі поїздки за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про дозвіл запуску єВідрядження в експериментальному форматі. Послуга у додатку «Дія» дозволить оформлювати дозвіл на робочі поїздки за кордон. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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«Сьогодні Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запустити єВідрядження в експериментальному форматі. З 1 вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі Дія в декілька кліків», - повідомив Федоров.
Деталі
За його словами, скористатися послугою зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Виїхати з країни для робочого відрядження можна буде не довше, ніж на 7 днів.
«Підготуйтесь до старту єВідрядження: подайте податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку. Важливо, щоб середня зарплата в компанії була не менше 20 тисяч гривень. Одночасно відправити у відрядження підприємство зможе не більше 10% співробітників»,- додав Федоров.
Контекст
Кабінет міністрів України з 1 вересня дозволив виїзд за кордон військовозобов'язаним чоловікам, які працюють в експортоорієнтованих компаніях. Виїзд буде можливий на 7 днів та для не більше 10 працівників компаній.