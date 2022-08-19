Уряд дозволив представникам експортних компаній з 1 вересня виїжджати за кордон: на скільки та за яких умов
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кабінет міністрів України з 1 вересня дозволив виїзд за кордон військовозобов'язаним чоловікам, які працюють в експортоорієнтованих компаніях. Виїзд буде можливий на 7 днів та для не більше 10 працівників компаній. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону та перерахувала додаткові умови дозволу для виїзду, передає УНН.
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«Великий запит експортоорієнтованого бізнесу мати можливість виїжджати за кордон, і ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості з податків та зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тис., 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей матимуть змогу виїжджати терміном до 7 днів за заявкою роботодавця, і все це відбуватиметься на порталі «Дія», - розповіла Свириденко.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо скасування заборони на виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років без військового досвіду.
Додамо
Міністерство оборони України отримало від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зокрема, студентам.