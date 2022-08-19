Уряд дозволив представникам експортних компаній з 1 вересня виїжджати за кордон: на скільки та за яких умов

Цитата

«Великий запит експортоорієнтованого бізнесу мати можливість виїжджати за кордон, і ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості з податків та зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тис., 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей матимуть змогу виїжджати терміном до 7 днів за заявкою роботодавця, і все це відбуватиметься на порталі «Дія», - розповіла Свириденко.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо скасування заборони на виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років без військового досвіду.

Додамо

Міністерство оборони України отримало від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зокрема, студентам.