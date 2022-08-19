Правительство разрешило представителям экспортных компаний с 1 сентября выезжать за границу: на сколько и при каких условиях

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«Большой запрос экспортоориентированного бизнеса иметь возможность выезжать за границу, и мы сегодня на Кабмине приняли решение о том, что с 1 сентября бизнес, платящий официально заработную плату, не имеет задолженности по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата не менее 20 тыс., 10% штатной численности, но не более 10 человек смогут выезжать сроком до 7 дней по заявке работодателя, и все это будет происходить на портале «Дия», - рассказала Свириденко.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию об отмене запрета на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военного опыта.

Добавим

Министерство обороны Украины получило от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, в частности, студентам.