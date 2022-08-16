Скасування заборони на виїзд чоловіків з України: Зеленський відповів на петицію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо скасування заборони на виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років без військового досвіду. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт глави держави.
Цитата
"Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану. Відповідно до Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" правила перетинання державного кордону
України громадянами України, обмеження та категорії громадян, які можуть здійснювати такий перетин у разі введення на території України воєнного стану, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Тому я звернувся до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання", – відповів Зеленський.
Доповнення
21 травня повідомляли, що петиція про зняття заборони на виїзд чоловіків з України набрала достатньо голосів.
Міністерство оборони України отримало від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звернення з проханням дозволити тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, виїжджати за кордон на особливий період. Зокрема, він мав на увазі студентів.