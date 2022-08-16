Скасування заборони на виїзд чоловіків з України: Зеленський відповів на петицію

Цитата

"Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану. Відповідно до Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" правила перетинання державного кордону

України громадянами України, обмеження та категорії громадян, які можуть здійснювати такий перетин у разі введення на території України воєнного стану, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Тому я звернувся до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання", – відповів Зеленський.

Доповнення

21 травня повідомляли, що петиція про зняття заборони на виїзд чоловіків з України набрала достатньо голосів.

Міністерство оборони України отримало від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звернення з проханням дозволити тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, виїжджати за кордон на особливий період. Зокрема, він мав на увазі студентів.