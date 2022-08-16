Отмена запрета на выезд мужчин из Украины: Зеленский ответил на петицию

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"Отмену указанных ограничений предполагается произвести по завершении действия правового режима военного положения. В соответствии с Законом Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" правила пересечения государственной границы гражданами Украины, ограничения и категории граждан, которые могут осуществлять такое пересечение в случае введения на территории Украины военного положения, устанавливаются Кабинетом Министров Украины. Поэтому я обратился к Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой проработать поднятые в электронной петиции вопросы", – ответил Зеленский.

Дополнение

21 мая сообщали, что петиция о снятии запрета на выезд мужчин из Украины набрала достаточно голосов.

Министерство обороны Украины получило от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обращение с просьбой разрешить тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, выезжать за границу на особый период. В частности, он имел в виду студентов.