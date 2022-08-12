Виїзд студентів за кордон: Залужний просить Міноборони "дати добро", тепер справа за урядом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сьогодні Міністерство оборони України отримало від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зокрема, студентам. Про це повідомив народний депутат від "Слуга народу" Юлія Гришина, передає УНН.
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«Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого Головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний! Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти!» - повідомила Гришина.
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За її словами, тепер черга Кабміну і, зокрема, міністра оборони Олексія Резнікова.
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Доповнення
Студенти закордонних вишів не підлягають мобілізації, але при виїзді за кордон повинні виконати декілька умов.
Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які, навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі) у закладах освіти за кордоном і на час оголошення мобілізації перебували на території України, та не змогли в установленому порядку виїхати за межі України для продовження навчання – мають право на виїзд з України у разі наявності:
• студентського квитка або студентської візи;
• перекладених та нотаріально завірених документів про навчання особи у закордонному виші;
• військово-облікових документів з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією);
• довідки, виданої територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти.
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