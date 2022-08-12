Выезд студентов за границу: Залужный просит Минобороны "дать добро", теперь дело за правительством

Цитата

«Есть важный подарок на День молодежи от нашего лучшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного! Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты!» – сообщила Гришина.

Детали

По ее словам, теперь очередь Кабмина и, в частности, министра обороны Алексея Резникова.

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Дополнение

Студенты зарубежных вузов не подлежат мобилизации, но при выезде за границу должны выполнить несколько условий.

Соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования (студенты, слушатели) в учебных заведениях и на время объявления мобилизации находились на территории Украины, а не смогли в установленном порядке выехать за пределы Украины для продолжения обучения – имеют право на выезд из Украины в случае наличия:

• студенческого билета или студенческой визы;

• переведенных и нотариально заверенных документов об обучении лица в заграничном вузе;

• военно-учетных документов с записью о предоставлении им отсрочки от призыва (призыва по мобилизации);

• справки, выданной территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся за границей по дневной или дуальной формах получения образования.

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