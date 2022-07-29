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Рада надала відстрочку освітянам та розширила перелік тих, хто не підлягає призову

Рада надала відстрочку освітянам та розширила перелік тих, хто не підлягає призову

Київ • УНН

 • 168262 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Верховна Рада надала відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, а також розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Цитата

"Рада ухвалила відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам", - зазначив Гончаренко.

Деталі

Нардеп також повідомив, що Рада проголосувала за надання відпусток для догляду за дитиною не лише жінкам, а й чоловікам, у разі якщо обоє є військовослужбовцями. Норма розповсюджуватиметься на рівних умовах у мирний час та в особливий період чи воєнний стан.

Окрім цього, Рада розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації, зазначив Гончаренко.

Зокрема, призову не підлягають військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росії у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Українські Національні Новини

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