Рада предоставила отсрочку педагогам и расширила перечень не подлежащих призыву

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Верховная Рада предоставила отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам, а также расширила перечень лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации. Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Цитата

"Рада приняла отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам", - отметил Гончаренко.

Детали

Нардеп также сообщил, что Рада проголосовала за предоставление отпусков по уходу за ребенком не только женщинам, но и мужчинам, в случае если оба являются военнослужащими. Норма будет распространяться на равных условиях в мирное время и в особый период или военное положение.

Кроме того, Рада расширила перечень лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации, отметил Гончаренко.

В частности, призыву не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести под время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии россии в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

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