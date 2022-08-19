Услуга еКомандировка в "Дії" позволит оформлять разрешение на рабочие поездки за границу

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 13103 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 42987 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 90470 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 125443 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 124308 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 275089 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134839 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122675 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 376797 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84276 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.2м/с
68%
Популярные новости

В Ровно ДТП на улице Соборной: три человека пострадали

8 апреля, 19:48 • 7446 просмотра

В Киеве ликвидировали масштабный пожар в складском ангаре на площади 600 м²

8 апреля, 20:00 • 5158 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 12617 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 10580 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 8170 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 275089 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 298257 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 376797 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 353043 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 399222 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79542 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113179 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132752 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171740 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80918 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Услуга еКомандировка в "Дії" позволит оформлять разрешение на рабочие поездки за границу

Киев • УНН

 • 317176 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление о разрешении запуска еКомандировки в экспериментальном формате. Услуга в приложении «Дія» позволит оформлять разрешение на рабочие поездки за границу. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Услуга еКомандировка в "Дії" позволит оформлять разрешение на рабочие поездки за границу

Цитата

«Сегодня Правительство приняло постановление, позволяющее запустить командировку в экспериментальном формате. С 1 сентября оформить разрешение на выезд за границу можно будет на портале Дія в несколько кликов», - сообщил Федоров.

Детали

По его словам, воспользоваться услугой смогут физические лица-предприниматели и юридические лица. Выехать из страны для рабочей командировки можно будет не дольше, чем на 7 дней.

«Подготовьтесь к старту еКомандировки: подайте налоговую отчетность, уплатите единый социальный взнос, за семь дней до командировки внесите 200 тысяч гривен на счет Ощадбанка. Важно, чтобы средняя зарплата у компании была не менее 20 тысяч гривен. Одновременно отправить в командировку предприятие сможет не более 10% сотрудников», - добавил Федоров.

Контекст

Кабинет министров Украины с 1 сентября разрешил выезд за границу военнообязанным мужчинам, работающим в экспортоориентированных компаниях. Выезд будет возможен на 7 дней и не более 10 сотрудников компаний.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоТехнологии
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77