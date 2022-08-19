Услуга еКомандировка в "Дії" позволит оформлять разрешение на рабочие поездки за границу

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«Сегодня Правительство приняло постановление, позволяющее запустить командировку в экспериментальном формате. С 1 сентября оформить разрешение на выезд за границу можно будет на портале Дія в несколько кликов», - сообщил Федоров.

Детали

По его словам, воспользоваться услугой смогут физические лица-предприниматели и юридические лица. Выехать из страны для рабочей командировки можно будет не дольше, чем на 7 дней.

«Подготовьтесь к старту еКомандировки: подайте налоговую отчетность, уплатите единый социальный взнос, за семь дней до командировки внесите 200 тысяч гривен на счет Ощадбанка. Важно, чтобы средняя зарплата у компании была не менее 20 тысяч гривен. Одновременно отправить в командировку предприятие сможет не более 10% сотрудников», - добавил Федоров.

Контекст

Кабинет министров Украины с 1 сентября разрешил выезд за границу военнообязанным мужчинам, работающим в экспортоориентированных компаниях. Выезд будет возможен на 7 дней и не более 10 сотрудников компаний.