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Посівна-2023: у Мінагрополітики прогнозують переорієнтацію на олійні культури

Київ • УНН

 • 3515129 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Посівні площі у 2023 році переорієнтують із зернових на олійні культури через те, що останні за вартістю є дорожчими. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає УНН.

Посівна-2023: у Мінагрополітики прогнозують переорієнтацію на олійні культури

Він пояснив, що урожайність наступного року може частково знизитися на 5%, у порівнянні з цим роком, оскільки залишається проблематика з мінеральними добривами та іншими факторами.

Цитата

“Якщо говорити про посівні площі – там буде переорієнтація, тобто, більше в пріоритеті стають олійні культури. Ми це вже побачили, коли площа озимого ріпака не зменшилася цього року, порівняно з попереднім. І також очікується збільшення соняшника та сої. Якщо ми говоримо про фізичний збір – ми погоджуємося, що буде зменшений. Єдине, що все-таки не 30%, а на 10-15%. Якщо говорити про вартість цієї вирощеної продукції, з урахуванням того, що олійні є дорожчими, то все ж таки ми сподіваємося, що буде приблизно на рівні поточного року”, – сказав він.

Деталі

За словами представника Мінагрополітики, цього року виробництво або на рівні нульової рентабельності, або збиткове. Але проблеми профіциту олійних культур наразі немає, тому що по олійних культурах, як і по зернових, Україна експортоорієнтована.

“Тобто, фактично, абсолютна більшість продукції експортується. Міжнародний ринок готовий спожити і більші обсяги олійних культур з України. Тому те, що буде додатково вирощено, – воно буде більше експортовано. Більше того, логістика по олійних культурах більш вигідна, оскільки одиниця тонн олійних культур - більша вартість, а логістика на одну тонну майже однакова, як з зерновими. Тому якраз і переналаштовуються фермери, щоб все ж таки, працювати не в збиток, не в нуль, а з певною прибутковістю для того, щоб з більшою впевненістю дивитися на майбутній період”, – зазначив Висоцький.

Зокрема, з його слів, основна збитковість була весною-літом, до відкриття “зернової ініціативи”, оскільки тоді була обмежена логістика, і дуже низька, відповідно, ціна на внутрішньому ринку. Після початку дії “зернової угоди”, у тому числі по зернових культурах, – спостерігалася певна мінімальна прибутковість.

“Більше того, бачимо, що об’єми зростають, вартість логістики падає. Тому прогнозуємо і по зернових культурах, у тому числі озимі і пшеницю, які сіяли попереднього року аграрії, все ж таки позитивні результати в 2023 році”, – додав він.

Доповнення

У 2022 році понад 90% полів в Україні були засіяні та зібрані, абсолютна більшість фермерів сплатила орендну плату.

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