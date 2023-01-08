Посевная-2023: в Минагрополитики прогнозируют переориентацию на масличные культуры

Он пояснил, что урожайность в следующем году может частично снизиться на 5%, по сравнению с этим годом, поскольку остается проблематика с минеральными удобрениями и другими факторами.

Цитата

“Если говорить о посевных площадях – там будет переориентация, то есть, больше в приоритете становятся масличные культуры. Мы это уже увидели, когда площадь озимого рапса не уменьшилась в этом году по сравнению с предыдущим. И также ожидается увеличение подсолнечника и сои. Если мы говорим о физическом сборе – мы согласны, что будет уменьшен. Единственное, что все-таки не 30%, а на 10-15%. Если говорить о стоимости этой выращенной продукции, с учетом того, что масличные дороже, то все же мы надеемся, что будет примерно на уровне текущего года”, – сказал он.

Детали

По словам представителя Минагрополитики, в этом году производство либо на уровне нулевой рентабельности, либо убыточное. Но проблемы профицита масличных культур пока нет, потому что по масличным культурам, как и по зерновым, Украина экспортоориентирована.

“То есть, фактически, абсолютное большинство продукции экспортируется. Международный рынок готов потребить и большие объемы масличных культур из Украины. Поэтому то, что будет дополнительно выращено, – оно будет больше экспортировано. Более того, логистика по масличным культурам более выгодна, поскольку единица тонн масличных культур - большая стоимость, а логистика на одну тонну почти одинаковая, как с зерновыми. Поэтому как раз и перенастраиваются фермеры, чтобы все же работать не в убыток, не в ноль, а с определенной доходностью для того, чтобы с большей уверенностью смотреть на будущий период”, – отметил Высоцкий.

В частности, по его словам, основная убыточность была весной-летом, до открытия “зерновой инициативы”, поскольку тогда была ограничена логистика, и очень низкая, соответственно, цена на внутреннем рынке. После начала действия “зернового соглашения”, в том числе по зерновым культурам, – наблюдалась определенная минимальная доходность.

“Более того, видим, что объемы растут, стоимость логистики падает. Поэтому прогнозируем и по зерновым культурам, в том числе озимые и пшеницу, которые сеяли в предыдущем году аграрии, все же положительные результаты в 2023 году”, – добавил он.

Дополнение

В 2022 году более 90% полей в Украине были засеяны и собраны, абсолютное большинство фермеров уплатили арендную плату.