Торік понад 90% полів в Україні були засіяні та зібрані

Цитата

«За 2022 рік ми дуже сильно втратили динаміку. Ми кожен рік дуже сильно розвивалися. Наприклад, минулоріч мали рекорд 108 млн тонн, цього року — 60 з чимось. Більшість проєктів або заморожені, або відкладені, або анульовані. Ця втрата динаміки, я впевнений, на декілька років. Мені дає надію конкурентне середовище», - розповів Сольський.

За його словами, кожен фермер сам по собі щось представляє, це не випадкова людина в цій сфері.

«Як би важко не було цьогоріч, 90+ відсотків полів, які були під контролем України, були засіяні, зібрані або майже зібрані. Ми зробили зріз по сплатах по кредитах. Я здивувався, що абсолютна більшість фермерів сплатили орендну плату до нового року», — повідомив Сольський.

Доповнення

2 грудня повідомлялося, що українські аграрії під час нинішньої жнивної кампанії зібрали вже близько 42 млн тонн зерна, при чому найбільше зерна намолотили аграрії Вінниччини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини.