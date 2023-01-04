Торік понад 90% полів в Україні були засіяні та зібрані
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У 2022 році понад 90% полів в Україні були засіяні та зібрані, абсолютна більшість фермерів сплатила орендну плату. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
«За 2022 рік ми дуже сильно втратили динаміку. Ми кожен рік дуже сильно розвивалися. Наприклад, минулоріч мали рекорд 108 млн тонн, цього року — 60 з чимось. Більшість проєктів або заморожені, або відкладені, або анульовані. Ця втрата динаміки, я впевнений, на декілька років. Мені дає надію конкурентне середовище», - розповів Сольський.
За його словами, кожен фермер сам по собі щось представляє, це не випадкова людина в цій сфері.
«Як би важко не було цьогоріч, 90+ відсотків полів, які були під контролем України, були засіяні, зібрані або майже зібрані. Ми зробили зріз по сплатах по кредитах. Я здивувався, що абсолютна більшість фермерів сплатили орендну плату до нового року», — повідомив Сольський.
Доповнення
2 грудня повідомлялося, що українські аграрії під час нинішньої жнивної кампанії зібрали вже близько 42 млн тонн зерна, при чому найбільше зерна намолотили аграрії Вінниччини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини.