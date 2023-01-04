В прошлом году более 90% полей в Украине были засеяны и собраны

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«За 2022 год мы очень сильно потеряли динамику. Мы каждый год очень сильно развивались. Например, в прошлом году имели рекорд 108 млн тонн, в этом году — 60 с чем-то. Большинство проектов или заморожены, или отложены, или аннулированы. Эта потеря динамики, я уверен, на несколько лет. Мне дает надежду конкурентная среда», - рассказал Сольский.

По его словам, каждый фермер сам по себе что-то представляет, это не случайный человек в этой сфере.

«Как бы трудно ни было в этом году, 90+ процентов полей, которые были под контролем Украины, были засеяны, собраны или почти собраны. Мы сделали срез по уплате по кредитам. Я удивился, что абсолютное большинство фермеров оплатили арендную плату до нового года», — сообщил Сольский.

Дополнение

2 декабря сообщалось, что украинские аграрии во время нынешней уборочной кампании собрали уже около 42 млн тонн зерна, при чем больше всего зерна намолотили аграрии Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областей.