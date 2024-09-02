Пошкоджені вікна, стеля, двері: заступник верховного муфтія Криму розповів про руйнування Ісламського культурного центру в Києві

Під час сьогоднішньої атаки по Києву руйнувань зазнав Ісламський культурний центр та мечеть, а також громадські проєкти, які знаходяться на території центру.

Про це розповів другий заступник верховного муфтія Криму Вадим Дашевський в ефірі Київ24, передає УНН.

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В результаті сьогоднішньої ранкової атаки зазнала пошкоджень сама будівля, пошкоджені вікна. Всередині теж великі руйнації. Зал, де відбувається молитва, де мусульмани кожний день завершують молитву зруйнована та потребує ремонту. Зруйновані стелі, двері. Тут знаходиться не тільки мечеть, а й багато інших громадських проєктів. І швейна школа, і дитячий садочок. Все зазнало руйнацій, все потребує ремонту - сказав Дашевський.

Він зазначив, що через те, що обстріл був зранку, то ніхто не постраждав, адже на території центру ще не було людей.

"Ніхто не постраждав. Зазнали також пошкоджень машини, які були поруч припарковані", - додав Дашевський.

Нагадаємо

Голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомляв, що внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ пошкоджено Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим (мечеть на Нивках).