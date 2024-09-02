Повреждены окна, потолок, двери: заместитель верховного муфтия Крыма рассказал о разрушении Исламского культурного центра в Киеве

Во время сегодняшней атаки по Киеву разрушениям подвергся Исламский культурный центр и мечеть, а также общественные проекты, находящиеся на территории центра.

Об этом рассказал второй заместитель верховного муфтия Крыма Вадим Дашевский в эфире Киев24, передает УНН.

Детали

В результате сегодняшней утренней атаки получило повреждения само здание, повреждены окна. Внутри тоже большие разрушения. Зал, где происходит молитва, где мусульмане каждый день завершают молитву, разрушен и нуждается в ремонте. Разрушены потолки, двери. Здесь находится не только мечеть, но и много других общественных проектов. И швейная школа, и детский сад. Все подверглось разрушениям, все нуждается в ремонте - сказал Дашевский.

Он отметил, что из-за того, что обстрел был утром, то никто не пострадал, ведь на территории центра еще не было людей.

«Никто не пострадал. Получили также повреждения машины, которые были рядом припаркованы», - добавил Дашевский.

Напомним,

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров сообщал, что в результате вражеской ракетной атаки на Киев поврежден Исламский культурный центр Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках).