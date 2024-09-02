Через атаку рф завдано руйнувань мечеті на столичних Нивках - голова Меджлісу

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Київ • УНН

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Внаслідок ракетного обстрілу ворогом Києва пошкоджено будівлю Ісламського культурного центру, повідомив Рефат Чубаров.

Внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ пошкоджено Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим (мечеть на Нивках), повідомив у понеділок голова Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вранці внаслідок чергового масованого ракетного удару російських варварів по Києву суттєвих руйнувань завдано будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим (мечеть на Нивках). Будівлі Ісламського центру, особливо розташованої в ньому мечеті, буде потрібно ремонт", - повідомив голова Меджлісу.

Як повідомив заступник муфтія мусульман Криму, військовий капелан Сулейман Хайруллаєв, обійшлося без людських жертв, зазначив Чубаров.

"Ще одне свідчення того, що росія є країною абсолютного зла", - наголосив Чубаров.

ППО Києва знищила понад 20 ракет та безпілотник, двоє поранених02.09.24, 06:57 • 38239 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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