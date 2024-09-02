Из-за атаки рф нанесены разрушения мечети на столичных Нивках - глава Меджлиса
Киев • УНН
В результате ракетного обстрела врагом Киева повреждено здание Исламского культурного центра, сообщил Рефат Чубаров.
В результате вражеской ракетной атаки на Киев поврежден Исламский культурный центр Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках), сообщил в понедельник председатель Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром в результате очередного массированного ракетного удара российских варваров по Киеву существенные разрушения нанесены зданию Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках). Зданию Исламского центра, особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт", - сообщил председатель Меджлиса.
Как сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма, военный капеллан Сулейман Хайруллаев, обошлось без человеческих жертв, отметил Чубаров.
"Еще одно свидетельство того, что россия является страной абсолютного зла", - подчеркнул Чубаров.
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