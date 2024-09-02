Из-за атаки рф нанесены разрушения мечети на столичных Нивках - глава Меджлиса

В результате вражеской ракетной атаки на Киев поврежден Исламский культурный центр Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках), сообщил в понедельник председатель Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром в результате очередного массированного ракетного удара российских варваров по Киеву существенные разрушения нанесены зданию Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках). Зданию Исламского центра, особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт", - сообщил председатель Меджлиса.

Как сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма, военный капеллан Сулейман Хайруллаев, обошлось без человеческих жертв, отметил Чубаров.

"Еще одно свидетельство того, что россия является страной абсолютного зла", - подчеркнул Чубаров.

ППО Києва знищила понад 20 ракет та безпілотник, двоє поранених