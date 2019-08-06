Посадовець державного підприємства попався на хабарі у 100 тис грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Посадовця держпідприємства “Українське державне аерогеодезичне підприємство” підозрюють в отриманні хабаря у сумі 100 тисяч гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київскої області
“Прокуратурою Київської області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Київській області викрито на отриманні неправомірної вигоди в сумі 100 тис. грн. посадовця з числа керівного складу ДП “Українське державне аерогеодезичне підприємство”, — йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, посадовець отримав вказані кошти від представника комерційної структури за підготовку документів та в подальшому надання в оренду приміщення, яке перебуває на балансі державного підприємства.
На теперішній час посадовцю оголошено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про відсторонення його від займаної посади та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Хмельниччині викрили на хабарі посадовця Держпродспоживслужби.