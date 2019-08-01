На Хмельниччині викрили на хабарі посадовця Держпродспоживслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Завідувача сектору реєстрації сільськогосподарської техніки головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області викрили на отриманні хабаря. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, посадовець, за посередництва свого знайомого, вимагав від місцевого мешканця 26 тисяч гривень. За таку суму чиновник обіцяв зареєструвати саморобну сільгосптехніку під виглядом заводської з порушенням встановленого законодавством порядку.
Правоохоронці одночасно затримали зловмисників у двох райцентрах області після отримання посередником усієї суми хабаря.
У межах відкритого кримінального провадження затриманим оголошено про підозри у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на хабарі затримали голову сільради на Львівщині