Чиновник государственного предприятия попался на взятке в 100 тыс грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Чиновника госпредприятия “Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие” подозревают в получении взятки в сумме 100 тысяч гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области
“Прокуратурой Киевской области при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Киевской области разоблачено на получении неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. грн. должностное лицо из числа руководящего состава ГП “Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие”, — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, чиновник получил указанные средства от представителя коммерческой структуры за подготовку документов и в дальнейшем предоставление в аренду помещения, которое находится на балансе государственного предприятия.
В настоящее время должностному лицу объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды в значительном размере по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.
Напомним, в Хмельницкой разоблачили на взятке чиновника Держпродспоживслужбы.