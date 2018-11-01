Порошенко їде до Ердогана говорити про Азово-Чорноморський регіон

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. 3-4 листопада відбудеться офіційний візит Президента України Петра Порошенка до Турецької Республіки. Про це повідомила прес-служба Президента, передає УНН. 

“Упродовж вихідних днів — 3 та 4 листопада — відбудеться офіційний візит Президента України Петра Порошенка до Турецької Республіки”, — йдеться у повідомленні.

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Президент України проведе окремі переговори з Президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом.

3 листопада у м. Стамбул під головуванням Президентів України та Туреччини відбудеться 7-ме засідання Стратегічної ради високого рівня. Порядком денним заходу передбачено обговорення ключових питань двостороннього політичного діалогу, сучасного стану та перспектив розвитку українсько-турецького співробітництва у торговельно-економічній, науково-технічній, оборонно-промисловій, енергетичній, транспортній, культурно-гуманітарній, освітній та туристичній сферах.

Планується, що Глава Української держави відкриє меморіальну дошку на колишній будівлі дипломатичної місії УНР в 1919-1922 роках, відвідає Стамбульський університет, де функціонує відділення української мови і літератури, та відкриє виставку архівних документів, присвячену 100-річчю українсько-турецьких дипломатичних відносин.

У рамках програми візиту до Туреччини Президент України також відвідає м.Анталія, де візьме участь у церемонії інаугурації Консульства України в Анталії та центру культури “Український дім”.

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Раніше Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина підтримуватиме вирішення проблем у Азово-Чорноморському регіоні  на засадах збереження територіальної цілісності та суверенітету України.

21 серпня 2018 року президент Туреччини Ердоган попросив лідера кримських татар Мустафу Джемілєва надати список в’язнів Кремля.

Нагадаємо, Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ засуджують Україна та більшість країн світу.

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Зазначимо, що упродовж 1449-1783 рр. існувало Кримське ханство, яке входило до Османської імперії. Кримські татари - народ тюркського походження.

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