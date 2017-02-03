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Р.Ердоган - П.Порошенку: Туреччина територіальну цілісність України

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Туреччина, безсумнівно, підтримуватиме вирішення проблем в регіоні на засадах збереження територіальної цілісності та суверенітету нашого стратегічного партнера України. На цьому наголосив Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму вітанні із 25-ю річницею встановлення дипломатичних відносин Президенту України Петру Порошенку, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави української держави.

Р.Ердоган - П.Порошенку: Туреччина територіальну цілісність України

Р.Ердоган зазначив, що після того, як Україна стала незалежною, відносини між країнами набули значного розвитку, спираючись на дружбу двох народів, а в 2011 році вони були виведені на рівень стратегічного партнерства.

“Виклики, з якими ми зіштовхнулися на регіональному та міжнародному рівнях, ще раз довели, що турецько-українська дружба спирається на міцний фундамент, а наше співробітництво поглибилося ще більше у кожній галузі”, — підкреслив Президент Туреччини.

Реджеп Таїп Ердоган наголосив: “Без сумнівів, наші чудові відносини з дружньою Україною будуть продовжувати розвиватися в найближчому майбутньому. Туреччина, безсумнівно, підтримуватиме вирішення проблем в регіоні на засадах збереження територіальної цілісності та суверенітету нашого стратегічного партнера України”. Президент Туреччини висловив сподівання, що його візит до України, який планується в найближчі місяці, надасть нового імпульсу відносинам.

Реджеп Таїп Ердоган побажав Президенту України здоров’я та щастя, а дружньому українському народу — добробуту та благополуччя.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко направив привітання Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану із 25-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною.

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