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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Р.Эрдоган - П.Порошенко: Турция поддерживает территориальную целостность Украины

Киев • УНН

 • 9455 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Турция, несомненно, будет поддерживать решение проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнера Украины. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем приветствии с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений Президенту Украины Петру Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы Украинского государства.

Р.Эрдоган - П.Порошенко: Турция поддерживает территориальную целостность Украины

Р.Эрдоган отметил, что после того, как Украина стала независимой, отношения между странами получили значительное развитие, опираясь на дружбу двух народов, а в 2011 году они были выведены на уровень стратегического партнерства.

"Вызовы, с которыми мы столкнулись на региональном и международном уровнях, еще раз доказали, что турецко-украинская дружба опирается на прочный фундамент, а наше сотрудничество углубилось еще больше в каждой отрасли", - подчеркнул Президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул: "Без сомнений, наши прекрасные отношения с дружественной Украиной будут продолжать развиваться в ближайшем будущем. Турция, несомненно, будет поддерживать решение проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнера Украины". Президент Турции выразил надежду, что его визит в Украину, который планируется в ближайшие месяцы, даст новый импульс отношениям.

Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Президенту Украины здоровья и счастья, а дружественному украинскому народу - благополучия.

Напомним, Президент Петр Порошенко направил поздравление Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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