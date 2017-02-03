Р.Эрдоган - П.Порошенко: Турция поддерживает территориальную целостность Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Турция, несомненно, будет поддерживать решение проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнера Украины. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем приветствии с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений Президенту Украины Петру Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы Украинского государства.
Р.Эрдоган отметил, что после того, как Украина стала независимой, отношения между странами получили значительное развитие, опираясь на дружбу двух народов, а в 2011 году они были выведены на уровень стратегического партнерства.
"Вызовы, с которыми мы столкнулись на региональном и международном уровнях, еще раз доказали, что турецко-украинская дружба опирается на прочный фундамент, а наше сотрудничество углубилось еще больше в каждой отрасли", - подчеркнул Президент Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул: "Без сомнений, наши прекрасные отношения с дружественной Украиной будут продолжать развиваться в ближайшем будущем. Турция, несомненно, будет поддерживать решение проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнера Украины". Президент Турции выразил надежду, что его визит в Украину, который планируется в ближайшие месяцы, даст новый импульс отношениям.
Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Президенту Украины здоровья и счастья, а дружественному украинскому народу - благополучия.
Напомним, Президент Петр Порошенко направил поздравление Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.