Порошенко едет к Эрдогану говорить об Азово-Черноморском регионе

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 22281 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110242 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118302 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157100 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149023 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138735 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129415 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174906 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118176 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141710 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко едет к Эрдогану говорить об Азово-Черноморском регионе

Порошенко едет к Эрдогану говорить об Азово-Черноморском регионе

Киев  •  УНН

 • 10725 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. 3-4 ноября состоится официальный визит Президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику. Об этом сообщила пресс-служба Президента, передает УНН.

“В течение выходных дней — 3 и 4 ноября — состоится официальный визит Президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику”, — говорится в сообщении.

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Президент Украины проведет отдельные переговоры с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

3 ноября в г.Стамбул под председательством президентов Украины и Турции состоится 7-е заседание Стратегического совета высокого уровня. Повесткой дня мероприятия предусмотрено обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, оборонно-промышленной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной, образовательной и туристической сферах.

Планируется, что Глава Украинского государства откроет мемориальную доску на бывшем здании дипломатической миссии УНР в 1919-1922 годах, посетит Стамбульский университет, где функционирует отделение украинского языка и литературы, и откроет выставку архивных документов, посвященную 100-летию украинского-турецких дипломатических отношений.

В рамках программы визита в Турцию Президент Украины также посетит Анталию, где примет участие в церемонии инаугурации Консульства Украины в Анталии и центра культуры “Украинский дом”.

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Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет поддерживать решение проблем в Азово-Черноморском регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

21 августа 2018 года президент Турции Эрдоган попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить список заключенных Кремля.

Напомним, Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ осуждают Украина и большинство стран мира.

МИД Украины требует от РФ прекратить дискриминацию коренного народа Крыма.

Отметим, что на протяжении 1449-1783 гг. существовало Крымское ханство, которое входило в Османскую империю. Крымские татары — народ тюркского происхождения.

Украинские Национальные Новости

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