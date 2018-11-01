Порошенко едет к Эрдогану говорить об Азово-Черноморском регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. 3-4 ноября состоится официальный визит Президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику. Об этом сообщила пресс-служба Президента, передает УНН.
“В течение выходных дней — 3 и 4 ноября — состоится официальный визит Президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику”, — говорится в сообщении.
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Президент Украины проведет отдельные переговоры с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
3 ноября в г.Стамбул под председательством президентов Украины и Турции состоится 7-е заседание Стратегического совета высокого уровня. Повесткой дня мероприятия предусмотрено обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, оборонно-промышленной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной, образовательной и туристической сферах.
Планируется, что Глава Украинского государства откроет мемориальную доску на бывшем здании дипломатической миссии УНР в 1919-1922 годах, посетит Стамбульский университет, где функционирует отделение украинского языка и литературы, и откроет выставку архивных документов, посвященную 100-летию украинского-турецких дипломатических отношений.
В рамках программы визита в Турцию Президент Украины также посетит Анталию, где примет участие в церемонии инаугурации Консульства Украины в Анталии и центра культуры “Украинский дом”.
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Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет поддерживать решение проблем в Азово-Черноморском регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.
21 августа 2018 года президент Турции Эрдоган попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить список заключенных Кремля.
Напомним, Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ осуждают Украина и большинство стран мира.
МИД Украины требует от РФ прекратить дискриминацию коренного народа Крыма.
Отметим, что на протяжении 1449-1783 гг. существовало Крымское ханство, которое входило в Османскую империю. Крымские татары — народ тюркского происхождения.