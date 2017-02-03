Гарантування миру в регіоні Чорного моря є спільним життєво важливим завданням України і Туреччини – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко направив привітання Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану із 25-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною, в якому наголосив, що гарантування миру в регіоні Чорного моря є спільним життєво важливим завданням України і Туреччини, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
Глава держави підкреслив, що міцним фундаментом українсько-турецької взаємодії є дружні відносини між двома народами, які нараховують багато століть. Президент додав, що українці високо цінують те, що Туреччина однією з перших визнала державну незалежність України після проведення референдуму в грудні 1991 року.
“Протягом останніх двох з половиною десятиріч двосторонні відносини між нашими країнами набули стратегічного виміру і глибини, зокрема завдяки Вашим особистим зусиллям та політичній волі. Туреччина на практиці продемонструвала свою відданість засадничим принципам міжнародного права та солідарність з Україною, засудивши окупацію Росією Криму та спробу анексувати частину української суверенної території. У цьому контексті хочу наголосити, що гарантування миру в регіоні Чорного моря є спільним життєво важливим завданням України і Туреччини”, — йдеться у привітанні.
Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина, безсумнівно, підтримуватиме вирішення проблем в регіоні на засадах збереження територіальної цілісності та суверенітету нашого стратегічного партнера України.