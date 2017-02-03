Обеспечение мира в регионе Черного моря является общей жизненно важной задачей Украины и Турции - Президент

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 14164 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 62438 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 20071 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 78773 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 141094 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 141846 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 148589 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158250 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167113 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140212 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 35430 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 33294 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 36294 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 30855 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 22852 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 23000 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 62456 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 217185 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 271057 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 471333 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 36999 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 36375 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 50451 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 72132 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 79041 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Обеспечение мира в регионе Черного моря является общей жизненно важной задачей Украины и Турции - Президент

Киев • УНН

 • 7768 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко направил поздравление Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией, в котором подчеркнул, что обеспечение мира в регионе Черного моря является общей жизненно важной задачей Украины и Турции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

Обеспечение мира в регионе Черного моря является общей жизненно важной задачей Украины и Турции - Президент

Глава государства подчеркнул, что прочным фундаментом украинско-турецкого взаимодействия являются дружеские отношения между двумя народами, насчитывающие много веков. Президент добавил, что украинцы высоко ценят то, что Турция одной из первых признала государственную независимость Украины после проведения референдума в декабре 1991 года.

"В течение последних двух с половиной десятилетий двусторонние отношения между нашими странами приобрели стратегическое измерение и глубину, в частности благодаря Вашим личным усилиям и политической воле. Турция на практике продемонстрировала свою приверженность основополагающим принципам международного права и солидарность с Украиной, осудив оккупацию Россией Крыма и попытку аннексировать часть украинской суверенной территории. В этом контексте хочу подчеркнуть, что обеспечение мира в регионе Черного моря является общей жизненно важной задачей Украины и Турции", - говорится в поздравлении.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция, несомненно, будет поддерживать решение проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнера Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28