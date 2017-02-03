Обеспечение мира в регионе Черного моря является общей жизненно важной задачей Украины и Турции - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко направил поздравление Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией, в котором подчеркнул, что обеспечение мира в регионе Черного моря является общей жизненно важной задачей Украины и Турции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
Глава государства подчеркнул, что прочным фундаментом украинско-турецкого взаимодействия являются дружеские отношения между двумя народами, насчитывающие много веков. Президент добавил, что украинцы высоко ценят то, что Турция одной из первых признала государственную независимость Украины после проведения референдума в декабре 1991 года.
"В течение последних двух с половиной десятилетий двусторонние отношения между нашими странами приобрели стратегическое измерение и глубину, в частности благодаря Вашим личным усилиям и политической воле. Турция на практике продемонстрировала свою приверженность основополагающим принципам международного права и солидарность с Украиной, осудив оккупацию Россией Крыма и попытку аннексировать часть украинской суверенной территории. В этом контексте хочу подчеркнуть, что обеспечение мира в регионе Черного моря является общей жизненно важной задачей Украины и Турции", - говорится в поздравлении.
Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция, несомненно, будет поддерживать решение проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнера Украины.