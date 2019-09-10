Порошенко вкотре не з'явився на допит в ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні не з’явився на допит до Державного бюро розслідувань, який мав відбутися о 09:00 ранку. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ДБР.
“Порошенко не з’явився на допит в ДБР. Немає нікого, навіть його адвоката. Він, мабуть, взяв тактику не ходити”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань є ще п’ять повісток на допит п’ятого президента України Петра Порошенка.