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Є ще п’ять повісток на допит Порошенка – ДБР

Є ще п’ять повісток на допит Порошенка – ДБР

Київ • УНН

 • 13455 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Державному бюро розслідувань є ще п’ять повісток на допит п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“...я ще отримала санкцію і можу вам повідомити, коли будуть наступні допити для того, щоб уникнути маніпуляцій. Слідчі дали мені санкцію, щоб я це розголосила. Отже, станом на зараз є повістки для допиту Петра Порошенка у кримінальному провадженні слідчими ДБР на 10, 13, 18 , 27 вересня та 3 жовтня”, — сказала Іванова.

Проте, уточнити у яких саме ці повістки вона відмовилася.

Також Іванова розповіла, що повістка на сьогоднішній допит Порошенка була направлена через апарат Верховної Ради України у строк та спосіб передбачений кримінально-процесуальним кодексом.

“Дане досудове розслідування розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст. 376 ККУ (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення — ред.)”, — додала вона.

Нагадаємо, Порошенко знову не з’явився на допит до ДБР.

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