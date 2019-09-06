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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110156 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121426 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112989 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119041 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124611 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150503 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150192 просмотра

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Есть еще пять повесток на допрос Порошенко - ГБР

Есть еще пять повесток на допрос Порошенко - ГБР

Киев  •  УНН

 • 13453 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Государственном бюро расследований есть еще пять повесток на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“... я еще получила санкцию и могу вам сообщить, когда будут следующие допросы для того, чтобы избежать манипуляций. Следователи дали мне санкцию, чтобы я предала это огласке. Итак, по состоянию на сейчас повестки для допроса Петра Порошенко в уголовном производстве следователями ГБР на 10 , 13, 18, 27 сентября и 3 октября”, — сказала Иванова.

Однако, уточнить в каких именно эти повестки она отказалась.

Также Иванова рассказала, что повестка на сегодняшний допрос Порошенко была направлена через аппарат Верховной Рады Украины в срок и способ предусмотренный уголовно-процессуальным кодексом.

“Данное досудебное расследование расследуется по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 ст. 376 УК (постановление судьей заведомо неправосудного решения — ред.)”, — добавила она.

Напомним, Порошенко опять не появился на допрос в ГБР.

Украинские Национальные Новости

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