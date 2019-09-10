Порошенко в который раз не явился на допрос в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в Государственный бюро расследований, который должен был состояться в 09:00 утра. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГБР.
“Порошенко не явился на допрос в ГБР. Нет никого, даже его адвоката. Он, видимо, взял тактику не ходить”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Государственном бюро расследований еще пять повесток на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.