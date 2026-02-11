Попри санкції рф розширює флот для експорту газу з Arctic LNG 2 - Bloomberg

Підсанкційний російський проєкт Arctic LNG 2 у 2026 році може отримати ще два криголамні газовози вітчизняного виробництва, що потенційно розширить можливості експорту зрідженого природного газу, попри дію міжнародних обмежень. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомив міністр промисловості і торгівлі рф антон аліханов під час парламентського засідання, торік було передано головне судно класу Arc7, спроєктоване іноземною компанією, а будівництво ще двох таких танкерів планують завершити у 2026 році.

Перший побудований у росії газовоз класу Arc7 під назвою "Алєксєй Косигін" був завершений наприкінці 2025 року і минулого місяця розпочав експорт палива з Arctic LNG 2. Очікується, що поява додаткових суден цього класу дозволить збільшити видобуток і постачання газу з проєкту, який раніше стикався з труднощами через зимові умови.

Проблеми виникали через те, що стандартні танкери не здатні проходити арктичні крижані води. Газовози Arc7 можуть долати кригу товщиною до двох метрів і за сприятливих погодних умов рухатися окремими ділянками Північного морського шляху без супроводу криголамів, що зменшує витрати на транспортування.

До введення в експлуатацію "Алєксєя Косигіна" Arctic LNG 2 мав у розпорядженні лише одне судно класу Arc7 – Christophe de Margerie.

Нагадаємо

