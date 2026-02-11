Попри санкції рф розширює флот для експорту газу з Arctic LNG 2 - Bloomberg

$43.030.02
Ексклюзив
09:46 • 2698 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 11394 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 15096 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 30623 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 32665 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 29828 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 30833 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24880 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19905 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 23084 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу11 лютого, 04:40 • 6550 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі05:23 • 11280 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових05:38 • 6230 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video07:17 • 11714 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo07:49 • 4732 перегляди
Публікації
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 708 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 11394 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 33186 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 39809 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 35982 перегляди
УНН Lite
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 3624 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 26604 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 28245 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 27494 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 52922 перегляди
Попри санкції рф розширює флот для експорту газу з Arctic LNG 2 - Bloomberg

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Проєкт Arctic LNG 2 у 2026 році отримає два криголамні газовози вітчизняного виробництва. Це розширить можливості експорту зрідженого природного газу, попри міжнародні обмеження.

Попри санкції рф розширює флот для експорту газу з Arctic LNG 2 - Bloomberg

Підсанкційний російський проєкт Arctic LNG 2 у 2026 році може отримати ще два криголамні газовози вітчизняного виробництва, що потенційно розширить можливості експорту зрідженого природного газу, попри дію міжнародних обмежень. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомив міністр промисловості і торгівлі рф антон аліханов під час парламентського засідання, торік було передано головне судно класу Arc7, спроєктоване іноземною компанією, а будівництво ще двох таких танкерів планують завершити у 2026 році.

Перший побудований у росії газовоз класу Arc7 під назвою "Алєксєй Косигін" був завершений наприкінці 2025 року і минулого місяця розпочав експорт палива з Arctic LNG 2. Очікується, що поява додаткових суден цього класу дозволить збільшити видобуток і постачання газу з проєкту, який раніше стикався з труднощами через зимові умови.

рф доставила першу партію СПГ з російського Arctic LNG 2 до Китаю цього року - Reuters26.01.26, 14:17 • 3577 переглядiв

Проблеми виникали через те, що стандартні танкери не здатні проходити арктичні крижані води. Газовози Arc7 можуть долати кригу товщиною до двох метрів і за сприятливих погодних умов рухатися окремими ділянками Північного морського шляху без супроводу криголамів, що зменшує витрати на транспортування.

До введення в експлуатацію "Алєксєя Косигіна" Arctic LNG 2 мав у розпорядженні лише одне судно класу Arc7 – Christophe de Margerie.

Нагадаємо

Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти рф, включаючи заборону на морські перевезення російської нафти.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Техніка
Енергетика
Європейська комісія
Bloomberg