Несмотря на санкции, РФ расширяет флот для экспорта газа с Arctic LNG 2 - Bloomberg

Находящийся под санкциями российский проект Arctic LNG 2 в 2026 году может получить еще два ледокольных газовоза отечественного производства, что потенциально расширит возможности экспорта сжиженного природного газа, несмотря на действие международных ограничений. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время парламентского заседания, в прошлом году было передано головное судно класса Arc7, спроектированное иностранной компанией, а строительство еще двух таких танкеров планируют завершить в 2026 году.

Первый построенный в России газовоз класса Arc7 под названием "Алексей Косыгин" был завершен в конце 2025 года и в прошлом месяце начал экспорт топлива с Arctic LNG 2. Ожидается, что появление дополнительных судов этого класса позволит увеличить добычу и поставки газа с проекта, который ранее сталкивался с трудностями из-за зимних условий.

рф доставила первую партию СПГ с российского Arctic LNG 2 в Китай в этом году - Reuters

Проблемы возникали из-за того, что стандартные танкеры не способны проходить арктические ледяные воды. Газовозы Arc7 могут преодолевать лед толщиной до двух метров и при благоприятных погодных условиях двигаться по отдельным участкам Северного морского пути без сопровождения ледоколов, что уменьшает затраты на транспортировку.

До ввода в эксплуатацию "Алексея Косыгина" Arctic LNG 2 имел в распоряжении лишь одно судно класса Arc7 – Christophe de Margerie.

Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против РФ, включая запрет на морские перевозки российской нефти.