Несмотря на санкции, РФ расширяет флот для экспорта газа с Arctic LNG 2 - Bloomberg

Эксклюзив
09:46 • 2624 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 11299 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 15036 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 30567 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 32618 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 29800 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 30816 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 24867 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19896 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 23066 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния11 февраля, 04:40 • 6550 просмотра
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море05:23 • 11280 просмотра
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным05:38 • 6230 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 11714 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo07:49 • 4732 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 604 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 11292 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 33154 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 39777 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 35946 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43 • 3590 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 26588 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 28232 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 27481 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 52910 просмотра
Несмотря на санкции, РФ расширяет флот для экспорта газа с Arctic LNG 2 - Bloomberg

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Проект Arctic LNG 2 в 2026 году получит два ледокольных газовоза отечественного производства. Это расширит возможности экспорта сжиженного природного газа, несмотря на международные ограничения.

Несмотря на санкции, РФ расширяет флот для экспорта газа с Arctic LNG 2 - Bloomberg

Находящийся под санкциями российский проект Arctic LNG 2 в 2026 году может получить еще два ледокольных газовоза отечественного производства, что потенциально расширит возможности экспорта сжиженного природного газа, несмотря на действие международных ограничений. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время парламентского заседания, в прошлом году было передано головное судно класса Arc7, спроектированное иностранной компанией, а строительство еще двух таких танкеров планируют завершить в 2026 году.

Первый построенный в России газовоз класса Arc7 под названием "Алексей Косыгин" был завершен в конце 2025 года и в прошлом месяце начал экспорт топлива с Arctic LNG 2. Ожидается, что появление дополнительных судов этого класса позволит увеличить добычу и поставки газа с проекта, который ранее сталкивался с трудностями из-за зимних условий.

рф доставила первую партию СПГ с российского Arctic LNG 2 в Китай в этом году - Reuters26.01.26, 14:17 • 3577 просмотров

Проблемы возникали из-за того, что стандартные танкеры не способны проходить арктические ледяные воды. Газовозы Arc7 могут преодолевать лед толщиной до двух метров и при благоприятных погодных условиях двигаться по отдельным участкам Северного морского пути без сопровождения ледоколов, что уменьшает затраты на транспортировку.

До ввода в эксплуатацию "Алексея Косыгина" Arctic LNG 2 имел в распоряжении лишь одно судно класса Arc7 – Christophe de Margerie.

Напомним

Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против РФ, включая запрет на морские перевозки российской нефти.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.