"На сьогодні загроз немає": віцепрем'єр відповів, чи є загроза експортному потенціалу України
Київ • УНН
На сьогодні немає загрози для експортного потенціалу України, але є досить серйозні ризики, що росія лише нарощуватиме удари, як останнім часом по Одещині. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами у суботу, передає УНН.
Деталі
"Що стосується нашого експортного потенціалу, то на сьогодні загроз немає. Є досить досить серйозні ризики того, що будуть продовжуватися, нарощуватись ці обстріли. Тому нам потрібно з військовими бути в координації, що ми робимо для того, щоб вони зі свого боку нарощували захист ППО", - сказав Кулеба.
За його словами, постійні обстріли саме Одеси та області можуть бути пов’язані з тим, що росія намагається зірвати зерновий коридор, що "підірве" українську економіку.
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив про відновлення інфраструктури на Одещині та розбір із відповідальними за ППО в області. Це відбувається після російських ударів, що призвели до загибелі 8 людей та поранень близько 30.