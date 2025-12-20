$42.340.00
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 1526 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 8520 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 18259 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 22071 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 22835 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 22544 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 18985 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 24978 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 39718 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
"На сьогодні загроз немає": віцепрем'єр відповів, чи є загроза експортному потенціалу України

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба заявив, що немає загрози експортному потенціалу України, але є ризики нарощування ударів РФ. Постійні обстріли Одещини можуть бути пов'язані зі спробами зірвати зерновий коридор.

"На сьогодні загроз немає": віцепрем'єр відповів, чи є загроза експортному потенціалу України

На сьогодні немає загрози для експортного потенціалу України, але є досить серйозні ризики, що росія лише нарощуватиме удари, як останнім часом по Одещині. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами у суботу, передає УНН.

Деталі

"Що стосується нашого експортного потенціалу, то на сьогодні загроз немає. Є досить досить серйозні ризики того, що будуть продовжуватися, нарощуватись ці обстріли. Тому нам потрібно з військовими бути в координації, що ми робимо для того, щоб вони зі свого боку нарощували захист ППО", - сказав Кулеба.

За його словами, постійні обстріли саме Одеси та області можуть бути пов’язані з тим, що росія намагається зірвати зерновий коридор, що "підірве" українську економіку.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив про відновлення інфраструктури на Одещині та розбір із відповідальними за ППО в області. Це відбувається після російських ударів, що призвели до загибелі 8 людей та поранень близько 30.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
Одеська область
Володимир Зеленський
Україна
Одеса