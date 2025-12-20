"На сегодня угроз нет": вице-премьер ответил, есть ли угроза экспортному потенциалу Украины
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Алексей Кулеба заявил, что нет угрозы экспортному потенциалу Украины, но есть риски наращивания ударов РФ. Постоянные обстрелы Одесской области могут быть связаны с попытками сорвать зерновой коридор.
На сегодняшний день нет угрозы для экспортного потенциала Украины, но есть достаточно серьезные риски, что Россия будет только наращивать удары, как в последнее время по Одесской области. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время общения с журналистами в субботу, передает УНН.
Детали
"Что касается нашего экспортного потенциала, то на сегодняшний день угроз нет. Есть достаточно серьезные риски того, что будут продолжаться, наращиваться эти обстрелы. Поэтому нам нужно с военными быть в координации, что мы делаем для того, чтобы они со своей стороны наращивали защиту ПВО", - сказал Кулеба.
По его словам, постоянные обстрелы именно Одессы и области могут быть связаны с тем, что Россия пытается сорвать зерновой коридор, что "подорвет" украинскую экономику.
Напомним
Президент Зеленский заявил о восстановлении инфраструктуры в Одесской области и разбирательстве с ответственными за ПВО в области. Это происходит после российских ударов, которые привели к гибели 8 человек и ранениям около 30.