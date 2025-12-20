"На сегодня угроз нет": вице-премьер ответил, есть ли угроза экспортному потенциалу Украины

$42.340.00
17:00 • 854 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 1978 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 9074 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 18630 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 22410 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 23077 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 22721 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19053 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 25027 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 39789 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
Популярные новости
Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни20 декабря, 07:23 • 16997 просмотра
Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский20 декабря, 07:40 • 9994 просмотра
россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах20 декабря, 07:58 • 11181 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 15081 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 16148 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить17:00 • 842 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 78264 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 54534 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 62573 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 56105 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 6882 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 4694 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 16399 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 27025 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 73679 просмотра
"На сегодня угроз нет": вице-премьер ответил, есть ли угроза экспортному потенциалу Украины

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба заявил, что нет угрозы экспортному потенциалу Украины, но есть риски наращивания ударов РФ. Постоянные обстрелы Одесской области могут быть связаны с попытками сорвать зерновой коридор.

"На сегодня угроз нет": вице-премьер ответил, есть ли угроза экспортному потенциалу Украины

На сегодняшний день нет угрозы для экспортного потенциала Украины, но есть достаточно серьезные риски, что Россия будет только наращивать удары, как в последнее время по Одесской области. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время общения с журналистами в субботу, передает УНН.

Детали

"Что касается нашего экспортного потенциала, то на сегодняшний день угроз нет. Есть достаточно серьезные риски того, что будут продолжаться, наращиваться эти обстрелы. Поэтому нам нужно с военными быть в координации, что мы делаем для того, чтобы они со своей стороны наращивали защиту ПВО", - сказал Кулеба.

По его словам, постоянные обстрелы именно Одессы и области могут быть связаны с тем, что Россия пытается сорвать зерновой коридор, что "подорвет" украинскую экономику.

Напомним

Президент Зеленский заявил о восстановлении инфраструктуры в Одесской области и разбирательстве с ответственными за ПВО в области. Это происходит после российских ударов, которые привели к гибели 8 человек и ранениям около 30.

Павел Башинский

