Понад два мільйони закордонних паспортів та майже півтора мільйона ID-карток оформили українці минулоріч – МВС
Київ • УНН
У 2023 році Державна міграційна служба України видала понад 2,7 мільйона паспортів та 1,4 мільйона ID-карток, а послуги тепер доступні у 7 іноземних державах.
Минулого 2023 року працівники Державної міграційної служби оформили громадянам України понад 2,7 млн закордонних паспортів та понад 1,4 мільйонів ID-карток. Про результати роботи системи МВС розповіла пресслужба МВС України у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Деталі
Підрозділи Державної міграційної служби протягом 2023 року оформили громадянам України понад 2,7 млн закордонних паспортів та понад 1,4 млн ID-карток.
530 тисяч паспортних документів були оформлені у закордонних філіях ДП "Документ", що належить до сфери управління ДМС України. Це 148 тисяч ID-карток та понад 382 тисячі закордонних паспортів.
Зазначається, що паспортні послуги українці можуть отримати вже у 7 країнах поза межами нашої держави. Зокрема, нині паспортні документи можна оформити у Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Туреччині, Чехії, Польщі.
Не зупиняємося на досягнутому і працюємо далі над забезпеченням якісних послуг не лише в Україні, а й закордоном.
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Додатково
Раніше УНН писав, що з початку 2024 року зросла вартість оформлення деяких документів. Наприклад ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства.