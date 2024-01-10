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Понад два мільйони закордонних паспортів та майже півтора мільйона ID-карток оформили українці минулоріч – МВС

Понад два мільйони закордонних паспортів та майже півтора мільйона ID-карток оформили українці минулоріч – МВС

Київ • УНН

 • 79308 перегляди

У 2023 році Державна міграційна служба України видала понад 2,7 мільйона паспортів та 1,4 мільйона ID-карток, а послуги тепер доступні у 7 іноземних державах.

Минулого 2023 року працівники Державної міграційної служби оформили громадянам України понад 2,7 млн закордонних паспортів та понад 1,4 мільйонів ID-карток. Про результати роботи системи МВС розповіла  пресслужба МВС України у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

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Деталі

Підрозділи Державної міграційної служби протягом 2023 року оформили громадянам України понад 2,7 млн закордонних паспортів та понад 1,4 млн ID-карток.

530 тисяч паспортних документів були оформлені у закордонних філіях ДП "Документ", що належить до сфери управління ДМС України. Це 148 тисяч ID-карток та понад 382 тисячі закордонних паспортів.

Зазначається, що паспортні послуги українці можуть отримати вже у 7 країнах поза межами нашої держави. Зокрема, нині паспортні документи можна оформити у Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Туреччині, Чехії, Польщі.

Не зупиняємося на досягнутому і працюємо далі над забезпеченням якісних послуг не лише в Україні, а й закордоном.

– пообіцяли в МВС.

Рейтинг найвпливовіших паспортів світу: Україна втратила дві позиції10.01.24, 15:19 • 31712 переглядiв

Додатково

Раніше УНН писав, що з початку 2024 року зросла вартість оформлення деяких документів. Наприклад ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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