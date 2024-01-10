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Рейтинг найвпливовіших паспортів світу: Україна втратила дві позиції

Рейтинг найвпливовіших паспортів світу: Україна втратила дві позиції

Київ • УНН

 • 31712 перегляди

Наразі український паспорт посідає 32 місце у міжнародному рейтингу найвпливовіших паспортів світу та ділить це місце із Гренадою та Сент-Люсією.

Український паспорт опустився з 30-го на 32-е місце у міжнародному рейтингу найвпливовіших паспортів світу. Про це йдеться в звіті The Henley Passport Index, передає УНН.

Деталі

За інформацією, наразі український паспорт посідає 32 місце у міжнародному рейтингу найвпливовіших паспортів світу та ділить це місце із Гренадою та Сент-Люсією.

Консалтингова компанія Henley & Partners формує рейтинг за кількістю у певної держави країн-партнерів з безвізовим режимом. Одну позицію можуть посідати відразу кілька країн.

Власники українського паспорту можуть подорожувати без візи або з отриманням візи після прибуття в 148 країни.

Також зазначається, що Україна входить до ТОП-5 країн із найбільшим покращенням рейтингу за останні 10 років.

Перше місце в рейтингу найвпливовіших паспортів зайняли одразу 6 країн: Франція, Німеччина, Італія, Японія, Сінгапур та Іспанія. Останнє місце в рейтингу зайняв Афганістан.

Нагадаємо

У липні 2023 року український паспорт піднявся одразу на 4 сходинки і посідав 30-ту позицію у міжнародному рейтингу найвпливовіших паспортів світу.

Павло Башинський

Павло Башинський

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