Рейтинг найвпливовіших паспортів світу: Україна втратила дві позиції
Київ • УНН
Наразі український паспорт посідає 32 місце у міжнародному рейтингу найвпливовіших паспортів світу та ділить це місце із Гренадою та Сент-Люсією.
Український паспорт опустився з 30-го на 32-е місце у міжнародному рейтингу найвпливовіших паспортів світу. Про це йдеться в звіті The Henley Passport Index, передає УНН.
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За інформацією, наразі український паспорт посідає 32 місце у міжнародному рейтингу найвпливовіших паспортів світу та ділить це місце із Гренадою та Сент-Люсією.
Консалтингова компанія Henley & Partners формує рейтинг за кількістю у певної держави країн-партнерів з безвізовим режимом. Одну позицію можуть посідати відразу кілька країн.
Власники українського паспорту можуть подорожувати без візи або з отриманням візи після прибуття в 148 країни.
Також зазначається, що Україна входить до ТОП-5 країн із найбільшим покращенням рейтингу за останні 10 років.
Перше місце в рейтингу найвпливовіших паспортів зайняли одразу 6 країн: Франція, Німеччина, Італія, Японія, Сінгапур та Іспанія. Останнє місце в рейтингу зайняв Афганістан.
Нагадаємо
У липні 2023 року український паспорт піднявся одразу на 4 сходинки і посідав 30-ту позицію у міжнародному рейтингу найвпливовіших паспортів світу.