Рейтинг самых влиятельных паспортов мира: Украина потеряла две позиции

Украинский паспорт опустился с 30-го на 32-е место в международном рейтинге самых влиятельных паспортов мира. Об этом говорится в отчете The Henley Passport Index, передает УНН.

Детали

По информации, сейчас украинский паспорт занимает 32 место в международном рейтинге самых влиятельных паспортов мира и делит это место с Гренадой и Сент-Люсией.

Консалтинговая компания Henley& Partners формирует рейтинг по количеству у определенного государства стран-партнеров с безвизовым режимом. Одну позицию могут занимать сразу несколько стран.

Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с получением визы по прибытии в 148 страны.

Также отмечается, что Украина входит в ТОП-5 стран с наибольшим улучшением рейтинга за последние 10 лет.

Первое место в рейтинге самых влиятельных паспортов заняли сразу 6 стран: Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания. Последнее место в рейтинге занял Афганистан.

Напомним,

В июле 2023 года украинский паспорт поднялся сразу на 4 ступеньки и занимал 30-ю позицию в международном рейтинге самых влиятельных паспортов мира.