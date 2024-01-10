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Рейтинг самых влиятельных паспортов мира: Украина потеряла две позиции

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 13:19  •  14675 просмотра

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Сейчас украинский паспорт занимает 32 место в международном рейтинге самых влиятельных паспортов мира и делит это место с Гренадой и Сент-Люсией.

Украинский паспорт опустился с 30-го на 32-е место в международном рейтинге самых влиятельных паспортов мира. Об этом говорится в отчете The Henley Passport Index, передает УНН.

Детали

По информации, сейчас украинский паспорт занимает 32 место в международном рейтинге самых влиятельных паспортов мира и делит это место с Гренадой и Сент-Люсией.

Консалтинговая компания Henley& Partners формирует рейтинг по количеству у определенного государства стран-партнеров с безвизовым режимом. Одну позицию могут занимать сразу несколько стран.

Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с получением визы по прибытии в 148 страны.

Также отмечается, что Украина входит в ТОП-5 стран с наибольшим улучшением рейтинга за последние 10 лет.

Первое место в рейтинге самых влиятельных паспортов заняли сразу 6 стран: Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания. Последнее место в рейтинге занял Афганистан.

Напомним,

В июле 2023 года украинский паспорт поднялся сразу на 4 ступеньки и занимал 30-ю позицию в международном рейтинге самых влиятельных паспортов мира.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Рейтинг найвпливовіших паспортів світу: Україна втратила дві позиції
Ranking of the most influential passports in the world: Ukraine lost two positions
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