Более двух миллионов загранпаспортов и почти полтора миллиона ID-карточек оформили украинцы в прошлом году - МВД
В 2023 году Государственная миграционная служба Украины выдала более 2,7 миллиона паспортов и 1,4 миллиона ID-карт, а услуги теперь доступны в 7 иностранных государствах.
Законопроект о мобилизации: в СН опровергли информацию о решении вернуть документ Кабмину
Давид Арахамия опроверг информацию о том, что фракция "Слуга народа" решила вернуть законопроект о мобилизации правительству на доработку.
Зеленский и Шимоните обсудили оборонное сотрудничество
Зеленский и премьер-министр Литвы Шимоните обсудили сотрудничество в области обороны, энергетики и инфраструктуры; Зеленский поблагодарил Литву за поддержку.
Одесситов в аэропорт Кишинева будет доставлять аэротрансфер: Кипер рассказал о новом проекте с ПРООН
Олег Кипер обсудил с ПРООН новый проект "Воздушный трансфер", призванный упростить проезд в аэропорт Кишинева, улучшить пересечение границы и уменьшить трафик.
Правительство усиливает поддержку ВПЛ - Шмыгаль
Украинские чиновники во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили поддержку внутренне перемещенных граждан, сосредоточившись на новом жилье и финансовой помощи.
Законопроект о мобилизации вернут Кабмину на доработку - нардеп
Фракция "Слуга народа" вернет законопроект о мобилизации в Кабмин на доработку, заявил народный депутат Гончаренко.
В столице нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора Ольгу Колинько и ее дочь - источник
Ольга Колинько, бывшая заместитель Генерального прокурора Украины, и ее дочь были найдены мертвыми. Причина смерти пока не известна.
ДТП в Черноморске: легковушка потеряла управление и выехала на обочину, погибла 7-летняя девочка
7-летняя девочка погибла, мать травмирована в результате наезда эвакуированного автомобиля ВАЗ в Черноморске; водителю грозит тюремное заключение.
В Одесской области очередная международная встреча: с европейскими партнерами планируется расширить сеть ЦПАУ
Олег Кипер обсудил с КМЕС вопросы укрепления устойчивости и развития Одессы в условиях обстрелов, сосредоточившись на коммуникационных и административных сетях. Международные встречи также были направлены на поддержку послевоенного восстановления Одессы и региональной безопасности.
Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись около 10 авто
На Окружной в Киеве произошло масштабное ДТП с участием около 10 автомобилей, на место прибыла полиция.