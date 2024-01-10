Более двух миллионов загранпаспортов и почти полтора миллиона ID-карточек оформили украинцы в прошлом году - МВД

В прошлом 2023 году работники Государственной миграционной службы оформили гражданам Украины более 2,7 млн загранпаспортов и более 1,4 млн ID-карт. О результатах работы системы МВД рассказала пресс-служба МВД Украины в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Детали

Подразделения Государственной миграционной службы в течение 2023 года оформили гражданам Украины более 2,7 млн загранпаспортов и более 1,4 млн ID-карт.

530 тысяч паспортных документов были оформлены в зарубежных филиалах ГП "Документ", что относится к сфере управления ГМС Украины. Это 148 тысяч ID-карточек и более 382 тысяч загранпаспортов.

Отмечается, что паспортные услуги украинцы могут получить уже в 7 странах за пределами нашего государства. В частности, сейчас паспортные документы можно оформить в Германии, Италии, Словакии, Испании, Турции, Чехии, Польше.

Не останавливаемся на достигнутом и работаем дальше над обеспечением качественных услуг не только в Украине, но и за рубежом. - пообещали в МВД.

Рейтинг самых влиятельных паспортов мира: Украина потеряла две позиции

Дополнительно

Ранее УНН писал, что с начала 2024 года выросла стоимость оформления некоторых документов. Например ID-карты, вида на жительство и удостоверения личности без гражданства.