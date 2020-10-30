Понад 85 млн американців вже проголосували на президентських виборах

Так, кількість виборців, що взяли участь у достроковому голосуванні на виборах, побило рекорди у багатьох штатах. У загальнонаціональних масштабах явка на цих виборах вже склала понад 60 відсотків від загальної явки на виборах 2016 року (тоді свій голос віддали 138,8 мільйона людей).

За даними Університету штату Флорида, на виборах президента США у 2020 році мають право проголосувати приблизно 240 млн американців.

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Reuters зазначає, що активна участь у ранньому голосуванні свідчить як про високий інтерес населення країни до протистояння між республіканцем і чинним президентом США Дональдом Трампом та його основним суперником на виборах, демократом та ексвіцепрезидентом США Джо Байденом. Зокрема, така активність пояснюється також епідемією коронавірусу та бажанням людей уникнути натовпу у день виборів.

Чинний президент США республіканець Дональд Трамп, неодноразово заявляв про те, що побоюється маніпуляцій і фальсифікацій в ході дострокового голосування, проте нещодавно сам достроково проголосував на президентських виборах. Пізніше стало відомо, що Байден також взяв участь у достроковому голосуванні.

Згідно з останніми опитуваннями, кандидат у президенти США від демократів Джо Байден випереджає чинного президента-республіканця Дональда Трампа.

На загальних виборах в США, що пройдуть 3 листопада, будуть обрані президент і віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Боротьбу за пост президента ведуть республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.