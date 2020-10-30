Посол розповів, як Трамп і Байден планують співпрацювати з Україною

"У Трампа є конкретні речі, які він зробив для України, - це поставки зброї, продаж Джавелін, стабільний пакет військової допомоги (приблизно 250 млн дол. і 115 млн дол., які розподілені за різними статтями). Плюс саме за Трампа ми отримали новий статус в НАТО, якого домагались багато років. Також незмінна позиція по Криму: тотальне невизнання окупації Росією і рішення про те, що ніколи не будуть зняті санкції з РФ, поки вона не залишить півострів", - заявив Єльченко, відповідаючи на питання як планують співпрацювати з Україною Трамп і Байден.

Також він додав, що за останні роки відбулося багато військових навчань між американцями і українцями.

"Республіканці зберегли ту програму, яка прописана в 2016 році, там все вказано. Зрозуміло, що у Байдена є більше особистого досвіду з українським досьє. Він знає багатьох колишніх і нинішніх українських політиків. Треба не забувати, що до того як стати віце-президентом США в 2009 році, він багато років очолював Комітет із закордонних справ в Сенаті. Байден професійно займався зовнішньою політикою і добре знає українське питання", - додав Єльченко.

Нагадаємо, більш 75 млн американських виборців достроково проголосували на президентських виборах за менш ніж тиждень до їх офіційного проведення.