Посол рассказал, как Трамп и Байден планируют сотрудничать с Украиной

“У Трампа есть конкретные вещи, которые он сделал для Украины, — это поставки оружия, продажа Джавелинов, стабильный пакет военной помощи (примерно 250 млн долл. и 115 млн долл., которые распределены по разным статьям). Плюс именно при Трампе мы получили новый статус в НАТО, которого добивались много лет. Также неизменна позиция по Крыму: тотальное непризнание оккупации Россией и решение о том, что никогда не будут сняты санкции с РФ, пока она не оставит полуостров”, — заявил Ельченко, отвечая на вопрос как планируют сотрудничать с Украиной Трамп и Байден.

Также он добавил, что за последние годы произошло много военных учений между американцами и украинцами.

“Республиканцы сохранили ту программу, которая прописана в 2016 году, там все указано. Понятно, что у Байдена есть больше личного опыта с украинским досье. Он знает многих бывших и нынешних украинских политиков. Надо не забывать, что до того как стать вице-президентом США в 2009 году, он много лет возглавлял Комитет по иностранным делам в Сенате. Байден профессионально занимался внешней политикой и хорошо знает украинский вопрос”, — добавил Ельченко.

Напомним, более 75 млн американских избирателей досрочно проголосовали на президентских выборах за менее чем неделю до их официального проведения.