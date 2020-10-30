Более 85 млн американцев уже проголосовали на президентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Соединенных Штатах Америки состоянию на пятницу, 30 октября - за четыре дня до президентских выборов - более 85 млн избирателей уже проголосовали досрочно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные проекту United States Election Project.
Так, количество избирателей, принявших участие в досрочном голосовании на выборах, побило рекорды во многих штатах. В общенациональных масштабах явка на этих выборах уже составила более 60 процентов от общей явки на выборах 2016 года (тогда свой голос отдали 138,8 миллиона человек).
По данным Университета штата Флорида, на выборах президента США в 2020 году имеют право проголосовать примерно 240 млн американцев.
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Reuters отмечает, что активное участие в раннем голосовании свидетельствует о высоком интересе населения страны к противостоянию между республиканцем и действующим президентом США Дональдом Трампом и его основным соперником на выборах, демократом и экс-вице-президентом США Джо Байденом. В частности, такая активность объясняется также эпидемией коронавируса и желанием людей избежать толпы в день выборов.
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, неоднократно заявлял о том, что опасается манипуляций и фальсификаций в ходе досрочного голосования, однако недавно сам досрочно проголосовал на президентских выборах. Позже стало известно, что Байден также принял участие в досрочном голосовании.
Согласно последним опросам, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает действующего президента-республиканца Дональда Трампа.
На всеобщих выборах в США, которые пройдут 3 ноября, будут выбраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.