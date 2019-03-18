Понад 300 літаків Boeing 737 MAX перестали використовувати після двох аварій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Понад 300 пасажирських літаків Boeing 737 MAX 8 і MAX 9 по всьому світу були виведені з експлуатації після двох авіакатастроф, які сталися впродовж останніх п'ять місяців - в Ефіопії й Індонезії, в результаті яких загинули майже 350 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Причини обох аварій все ще розслідуються. Одне з головних питань, яке залишається без відповіді: чи була причина у програмному забезпеченні літаків.
Щодо авіакатароф наразі відомо:
-
- Boeing припинила поставки всіх нових літаків MAX своїм клієнтам.
-
- Супутникові дані, зібрані щодо рейсу Ethiopian Airlines, і докази з місця катастрофи засвідчили подібність цієї аварії з катастрофою рейсу Lion Air в Індонезії, що спонукало федеральне управління цивільної авіації США FAA призупинити експлуатацію всіх літаків Boeing MAX.
-
- Слідчі знайшли шматок стабілізатора в уламках ефіопського літака з тримерами, встановленим в незвичайному положенні, схожому на положення з літака Lion Air, повідомили два джерела, знайомі з цим питанням.
-
- Пілот рейсу Ethiopian Airlines повідомив про проблеми з системою внутрішнього контролю і отримав дозвіл на повернення. Пілот рейсу Lion Air також попросив повернутися невдовзі після зльоту з Джакарти.
-
- У Франції проводиться технічний аналіз "чорних скриньок" літака Ethiopian Airlines, що розбився. За словами представників французької авіавлади, на завершення перших зчитувань даних із самописців піде кілька днів. Національна рада з безпеки на транспорті США направляє слідчих для надання допомоги, і у п'ятницю до Парижа прибула ефіопська команда.
-
- Літак Ethiopan Airlines запросив дозвіл на повернення в аеропорт Аддіс-Абеби через три хвилини після зльоту, оскільки прискорився до аномальної швидкості, повідомило раніше видання New York Times.
-
- Індонезія запланувала прискорити приблизно на місяць публікацію звіту про розслідування катастрофи Lion Air, в результаті якої загинули всі 189 осіб на борту, повідомив у п'ятницю комітет з безпеки на транспорті. Тепер звіт заплановано випустити у період з липня по серпень, тоді як за попереднім графіком це планувалося зробити в період з серпня по вересень.
-
- Після аварії Lion Air в жовтні компанія Boeing заявила, що готує оновлення програмного забезпечення для літаків. Після катастрофи в Ефіопії компанія заявила, що в найближчі тижні встановить це оновлення на всіх суднах.
-
- Boeing стверджує, що його нові літаки, що економлять паливо, безпечні, але підтримала рішення федерального управління цивільної авіації США призупинити їхню експлуатацію. Побоюючись фінансового удару і шкоди для бренду, інвестори "стерли" з ринку близько 26 мільярдів доларів.
-
- Законодавці США заявили, що експлуатація літаків може бути призупинена впродовж тижнів для оновлення програмного забезпечення та встановлення його на кожному літаку.
-
- Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для моделі 737 MAX протягом тижня або 10 днів, повідомили джерела, знайомі з цим питанням, 16 березня.
-
- Після аварії рейсу 302 Ethiopan Airlines не було подано ніяких позовів, але деякі юристи заявили, що очікують, що компанії Boeing буде висунутий позов в Сполучених Штатах.
-
Далі очікується, що:
-
- Слідчі оприлюднять попередній звіт на основі інформації, яку вони отримають з даних і записів з кабіни пілотів з двох "чорних скриньок".
-
- Слідчі почали вивчати аудіозаписи з кабіни пілотів, повідомило в суботу французьке бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації BEA. BEA також оприлюднило фотографію, на якій - неушкоджений рекордер, але дещо "зім'ятий" в результаті падіння літака в поле через кілька хвилин після зльоту з Аддіс-Абеби.
-
- Ethiopan Airlines заявила 16 березня, що аналіз ДНК останків пасажирів може зайняти до шести місяців.
-
- Країни ухвалять рішення про те, чи слід і якщо так, то коли відмінити призупинення експлуатації літаків Boeing на основі цієї інформації.
-